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Дочь Марии Шукшиной попыталась вновь примириться с матерью, но не вышло: “Это было больно”

Дочь Марии Шукшиной попыталась вновь примириться с матерью, но не вышло: “Это было больно”

Семейные драмы в мире шоу-бизнеса всегда привлекают внимание публики, но история непростых отношений между российской актрисой Марией Шукшиной и ее старшей дочерью Анной выходит за рамки медийных заголовков, касаясь более глубоких личных вопросов.

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