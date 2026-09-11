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Воронежские новости

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Воронеж не попал в список городов с 5G

Воронеж не попал в список городов с 5G

В России впервые запустили коммерческие сети мобильной связи пятого поколения. Технология стала доступна сразу в 16 городах, а потенциальная аудитория нового стандарта оценивается примерно в 10 миллионов человек.

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