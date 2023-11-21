Британские ученые собираются к 2028 году воскресить мамонтов

Нет, вы не ослышались. Британская компания Colossal Biosciences планирует вернуть нас в каменный век восстановить геном шерстистого мамонта, используя образцы из раскопанных образцов, заполнив пробелы ДНК современных азиатских слонов.
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