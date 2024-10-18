Петербург готовят к высоким скоростям

В городе расчищают место для строительства ВСМ между двумя столицами. В Северной столице полным ходом идет подготовка к реализации масштабного проекта по строительству Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург («Росбалт» ранее подробно писал о начале работы над проектом).