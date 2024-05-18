Загадочная «Девочка с капустой»

Баес бельгийский художник, любитель пастели.Картина довольно загадочная. В Бельгии и Нидерландах было принято говорить детям, что они рождаются из капусты, но почему девочка держит ее? Это просто шутка? Портрет опередил свое время, и очень хорош, но интерпретация может быть разной ….