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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Молодой человек потерял паспорт на остановке

Молодой человек потерял паспорт на остановке. Может забрать его в магазине "Смак", Ул.Крестьянская, 93.

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