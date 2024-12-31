Молодой человек потерял паспорт на остановке. Может забрать его в магазине "Смак", Ул.Крестьянская, 93.
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Молодой человек потерял паспорт на остановке. Может забрать его в магазине "Смак", Ул.Крестьянская, 93.