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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Шутер The Division Heartland получил рейтинг в Тайване После нескольких переносов изд...

Шутер The Division Heartland получил рейтинг в Тайване После нескольких переносов изд...

Шутер The Division Heartland получил рейтинг в ТайванеПосле нескольких переносов издатель Ubisoft вместе с разработчиком Red Storm Entertainment, похоже, могут в ближайшем будущем объявить дату релиза бесплатного шутера с элементами выживания Tom Clancy’s The Division Heartland.

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