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Дешевый пиар или реальный развод? Что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Дешевый пиар или реальный развод? Что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Поклонники «Беннифер» не могут найти себе место: неужели любовь, которая возродилась спустя 20 лет, вновь обречена на провал? Таблоиды утверждают, что звездная пара Бен Аффлек и Дженнифер Лопес собираются развестись.

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