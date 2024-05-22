Дешевый пиар или реальный развод? Что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Поклонники «Беннифер» не могут найти себе место: неужели любовь, которая возродилась спустя 20 лет, вновь обречена на провал? Таблоиды утверждают, что звездная пара Бен Аффлек и Дженнифер Лопес собираются развестись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии