Веснушка и Кипятоша в новом подкасте про слова-загадки!

Новый подкаст про слова-загадки! Что такое «аршин»? Кто такой «ловчий»? Из чего сделана лубяная избушка? И зачем вообще скрести по сусекам? Иногда читаешь книгу, хоть и детскую, вдруг встречается такое словечко, что хоть загадку загадывай! Разбираться с такими секретами теперь будут ведущие Детского радио Веснушка, Кипятоша и Книжный Червячок в новом подкасте «Ничегошеньки не понимаю!».