Синоптик Леус: магнитная буря на Земле завершится к концу понедельника

Магнитная буря, охватившая Землю в воскресенье, будет продолжаться почти до конца понедельника. Интенсивность бури изменится от умеренной до незначительной, сообщил в своем Telegram-канале ведущий эксперт центра мониторинга погоды «Фобос» Михаил Леус.