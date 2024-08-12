Синоптик Леус: магнитная буря на Земле завершится к концу понедельника

Магнитная буря, охватившая Землю в воскресенье, будет продолжаться почти до конца понедельника. Интенсивность бури изменится от умеренной до незначительной, сообщил в своем Telegram-канале ведущий эксперт центра мониторинга погоды «Фобос» Михаил Леус.
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