АТОР: Россия вышла на третье место по туризму во Вьетнам в 2026

Ассоциация туроператоров России сообщила, что в первой половине 2026 года Россия заняла третье место по числу туристов, прибывших во Вьетнам, с 742,6 тысячи визитеров, что в 2,8 раза больше, чем в 2025 году.
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