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Тульские новости

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В Туле осудили участника СВО за взятки новобранцам

В Туле осудили участника СВО за взятки новобранцам

Мужчина занимал должность внештатного помощника начальника пункта отбора на службу по контракту. Он помогал заключать контракты с Минобороны, но за деньги устраивал новобранцев в части, откуда не отправляли в зону СВО, — фактически продавая «бронь» от участия в боевых действиях.

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