В Туле осудили участника СВО за взятки новобранцам

Мужчина занимал должность внештатного помощника начальника пункта отбора на службу по контракту. Он помогал заключать контракты с Минобороны, но за деньги устраивал новобранцев в части, откуда не отправляли в зону СВО, — фактически продавая «бронь» от участия в боевых действиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Уголовное дело о ...
- В Туле подписали ...
- Полиция задержала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым