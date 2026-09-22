В Туле осудили участника СВО за взятки новобранцам

Мужчина занимал должность внештатного помощника начальника пункта отбора на службу по контракту. Он помогал заключать контракты с Минобороны, но за деньги устраивал новобранцев в части, откуда не отправляли в зону СВО, — фактически продавая «бронь» от участия в боевых действиях.