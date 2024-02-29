"Канье не допустил бы подобного отношения к собственным дочерям". Отец Бьянки Цензори собирается поговорить с Канье Уэстом о том, как он обращается с женой

Отец Бьянки Цензори Лео хочет поговорить с Канье ни спросить, почему он так обращается с его дочерью — в последнее время все обсуждают откровенные образы Бьянки, которая выходит в свет всё более обнажённой.
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