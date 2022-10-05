Антонов прокомментировал предупреждение США в адрес российских властей

Посол в Вашингтоне Антонов ничего не знает о предупреждении США в адрес руководства России Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Посол в Вашингтоне Антонов ничего не знает о предупреждении США в адрес руководства России Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала прокомментировал якобы сделанное советником американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном предупреждение в адрес российских властей о «катастрофических» для Москвы последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине, сообщает РИА Новости.