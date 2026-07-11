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Новости Брянска

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Взятие Бачевска укрепит оборону Брянской области

Взятие Бачевска укрепит оборону Брянской области

Взятие под контроль села Бачевск в ходе наступательных действий на Сумском направлении способствует расширению полосы безопасности вдоль российского приграничья и укреплению позиций группировки войск «Север».

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