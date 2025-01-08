В Белоруссии выразили желание провести матч со сборной РФ по футболу в июне

Сборные РФ и Белоруссии могут встретиться в товарищеском матче летом этого года. Соответствующее предложение уже направлено РФС, сообщил первый зампред Белорусской федерации футбола Андрей Василевич в беседе с РИА Новости.
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