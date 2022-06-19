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Премьер Японии Кисида: приобретение атомных подлодок будет противоречить принципам государства

Премьер Японии Кисида: приобретение атомных подлодок будет противоречить принципам государства

Япония не нуждается в атомных подводных лодках, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. В эфире телеканала Fuji TV председатель правительства усомнился в необходимости приобретения таких субмарин, на чем настаивают некоторые члены оппозиции.

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