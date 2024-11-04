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Американцу Мартиндейлу, помогавшему ВС России, могут предоставить убежище

Американцу Мартиндейлу, помогавшему ВС России, могут предоставить убежище

Гражданин США, два года передающий ценные данные русским военным, может получить политическое убежище в России.

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