Jim Backus' Most Popular Character Outside Of Gilligan's Island Was A TV And Movie Hit

Jim Backus was already something a household name before Gilligan's Island, and it was all thanks to one character he'd been playing since the late '40s.
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