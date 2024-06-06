Эпоха переменных: первый день ПМЭФ посвятили новому циклу российской экономики

Базовыми темами деловой программы Петербургского международного экономического форума в этом году стали задачи нового цикла российской экономики, расширение сотрудничества в рамках БРИКС, а также здоровое общество.
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