В калужском цеху мужчина убил собутыльника

Конфликт в цеху в Малоярославецком округе закончился гибелью одного из участников: он получил множественные удары по голове и два ножевых ранения в шею и лицо28 сентября в цеху в деревне Коллонтай Малоярославецкого округа двое мужчин поссорились в ходе выпивки.