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Калужские новости

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В калужском цеху мужчина убил собутыльника

В калужском цеху мужчина убил собутыльника

Конфликт в цеху в Малоярославецком округе закончился гибелью одного из участников: он получил множественные удары по голове и два ножевых ранения в шею и лицо28 сентября в цеху в деревне Коллонтай Малоярославецкого округа двое мужчин поссорились в ходе выпивки.

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