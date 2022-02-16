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Какие проверки предусмотрены законом для пенсионеров в 2022 году

Какие проверки предусмотрены законом для пенсионеров в 2022 году

Получая социальные выплаты от государства, пенсионерам волей-неволей приходится подчиняться определенным правилам их начисления — а значит, и периодически проходить процедуры контроля со стороны органов власти во избежание необоснованных переплат.

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