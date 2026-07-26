Российская ПВО отразила масштабную воздушную атаку, уничтожив сотни дронов и ракеты HIMARS

Российские силы противовоздушной обороны за последние сутки ликвидировали большой поток вражеских беспилотников и перехватили несколько управляемых авиационных боеприпасов, среди которых оказались и реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.
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