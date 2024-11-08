Приблизить мечту: 7 проверенных лайфхаков, как быстро накопить деньги Алёна Юрьева Каждая большая мечта — будь то покупка дома, обучение за границей, запуск собственного бизнеса или долгожданное путешествие — требует не только решимости, но и финансовой стабильности.