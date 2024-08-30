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Почему присвоение Киеву звания «город-герой» было неправомерным и ошибочным

Почему присвоение Киеву звания «город-герой» было неправомерным и ошибочным

Не хотел писать на эту тему, тем более что не открою Америки. Зато с годами убеждаюсь: в угоду политической конъюнктуре в 1965 году произошло нелепейшее историческое недоразумение – Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев одобрил столицу УССР в списке городов-героев, куда также вошли Волгоград, Ленинград, Москва, Одесса, Севастополь и Брестская крепость.

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Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Судя по нынешним событиям, Одесса в списке героев тоже смотрится сомнительно.
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