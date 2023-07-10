Новые возможности и испытания: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2023 года Ксения КсеновскаяНеделя с 10 по 16 июля 2023 года по прогнозу астролога Татьяны Бендзь обещает быть увлекательной для всех, кто интересуется китайской астрологией.