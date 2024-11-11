Под Курском «Рубикон» впервые уничтожил украинскую артиллерию

МОСКВА, 11 ноября, ФедералПресс. Министерство обороны России впервые сообщило об успешном применении технологий «Рубикон» для обнаружения и уничтожения замаскированной артиллерийской установки ВСУ в Курской области.
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