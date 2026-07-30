Хозяйка больше часа уговаривала кота слезть с дерева с помощью лакомств

Домашний кот по кличке Томми забрался высоко на дерево и наотрез отказался спускаться. Его хозяйка больше часа простояла внизу с любимыми кошачьими лакомствами, надеясь уговорить питомца вернуться на землю.
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