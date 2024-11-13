В Казани на ул. Мавлютова за 147 млн рублей проведут капремонт ливневой канализации

В Казани на улице Мавлютова в Приволжском районе проведут капитальный ремонт ливневой канализации. На эти цели из регионального бюджета направят более 147 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
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