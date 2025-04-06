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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator – Центры приема, зо...

Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator – Центры приема, зо...

Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator – Центры приема, зоны отдыха, станции взвешиванияС нетерпением ждете поездки на грузовиках в Луизиану? Отправляясь в это новое дополнение к American Truck Simulator, первое, с чем вы столкнетесь при въезде в штат Пеликан или выезде из него, – это центры приема… источник#American_Truck_Simulator #Луизиана.

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