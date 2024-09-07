Обвинения Штатов в сторону российских СМИ во вмешательстве в выборы являются лишь попыткой американских политиков скрыть собственные противозаконные действия, заявил бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью журналисту Такеру Карлсону.