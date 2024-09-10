Зима – наиболее подходящее время, чтобы спокойно распланировать посадки очередного дачного сезона

﻿﻿Зима – лучшее время, чтобы спокойно спланировать следующую летнюю посадку. Если вы планируете следующей весной посадить на своем участке одну или несколько яблонь, но все еще затрудняетесь с выбором подходящего сорта, то эта статья для вас.