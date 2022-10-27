Daily Storm

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Венгрия призвала Россию и США незамедлительно начать переговоры по ситуации на Украине

Венгрия призвала Россию и США незамедлительно начать переговоры по ситуации на Украине

Глава МИД страны выразил надежду, что диалог между Вашингтоном и Москвой скоро состоитсяМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости переговоров России и США для разрешения конфликта на Украине.

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