Венгрия призвала Россию и США незамедлительно начать переговоры по ситуации на Украине

Глава МИД страны выразил надежду, что диалог между Вашингтоном и Москвой скоро состоитсяМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости переговоров России и США для разрешения конфликта на Украине.