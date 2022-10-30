Оккупация Ирана Красной Армией в 1941 году: зачем это нужно было Сталину

Мотивация необходимости проведения совместной советско-британской операции «Согласие», реализованной войсками Великобритании и РККА СССР в Иране в кратчайшие сроки (территорию персов взяли под контроль в течение трех недель августа и сентября 1941 года), была обусловлена стратегической необходимостью: двум государствам, главным на тот исторический момент противникам воинствующих нацистов, просто целесообразно было оккупировать Иран.