Русская Семёрка

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Оккупация Ирана Красной Армией в 1941 году: зачем это нужно было Сталину

Мотивация необходимости проведения совместной советско-британской операции «Согласие», реализованной войсками Великобритании и РККА СССР в Иране в кратчайшие сроки (территорию персов взяли под контроль в течение трех недель августа и сентября 1941 года), была обусловлена стратегической необходимостью: двум государствам, главным на тот исторический момент противникам воинствующих нацистов, просто целесообразно было оккупировать Иран.

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