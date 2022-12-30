Patriot на Украине

– Куда вы меня тащите? Я не хочу! Мне здесь хорошо! – Patriot, успокойся! Всё нормально, ты будешь в надёжных руках, сможешь показать себя во всей красе! Признайся, надоело стоять перед Белым домом без дела? Хочется блеснуть ракетами, разнести в прах врага? Ну, девочка моя, не надо так упираться, давай, отпускай тормоза! – Пока не скажете, где я должна блеснуть во всей красе, с места не стронусь! Не хватало ещё снова оказаться там, где стреляют! Как вспомню этот ужас в Эмиратах, так ракеты сами собой из труб выпадают! – Не-не, никаких Эмиратов! Можешь положиться на наше слово! Про Эмираты забудь, это пройденный этап! К тому же там жарко, а ты этого не любишь, начинаешь нервничать, палить куда попало! – Вот нужно было именно сейчас вспоминать, что я сбила в Ираке больше наших самолётов, чем иракских ракет? Да? Это такая психологическая обработка? Пристыдить, заставить почувствовать вину, сделать всё, что вам надо? Грязные методы! Хорошо, куда на этот раз? – Борщ.