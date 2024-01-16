Дмитрий Нагиев регистрирует собственный бренд парфюмерии и одежды

Телеведущий Дмитрий Нагиев регистрирует бренд для парфюмерии, одежды и ювелирных изделий.Российский шоумен подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда, из базы данных ведомства.
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