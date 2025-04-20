Санкт-Петербург и Минск: топовые направления для июньских каникул

В июне русские предпочитают путешествия по России и за рубеж, выбирая Санкт-Петербург и Минск. Исследование OneTwoTrip показывает, что 79,4% туристов остаются в России, 20,6% планируют поездки за границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии