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Что произошло за ночь: Netflix и TikTok приостановили работу в России

Что произошло за ночь: Netflix и TikTok приостановили работу в России

О прекращении своей работы на территории России заявила популярная компания Netflix. Благодаря этому стриминговому сервису пользователи по подписке могли смотреть сериалы и фильмы, скачивать их на свои устройства и смотреть без доступа в интернет.

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