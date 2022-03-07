Что произошло за ночь: Netflix и TikTok приостановили работу в России

О прекращении своей работы на территории России заявила популярная компания Netflix. Благодаря этому стриминговому сервису пользователи по подписке могли смотреть сериалы и фильмы, скачивать их на свои устройства и смотреть без доступа в интернет.
О прекращении своей работы на территории России заявила популярная компания Netflix. Благодаря этому стриминговому сервису пользователи по подписке могли смотреть сериалы и фильмы, скачивать их на свои устройства и смотреть без доступа в интернет.
Свежие комментарии