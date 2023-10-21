Лукашенко не перестает верить во вторую белорусскую АЭС

Строительство атомной электростанции в Белоруссии привело к появлению в стране новой отрасли. Об этом на совещании по стратегическим проектам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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