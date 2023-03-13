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Роскошный отель в Бахрейне принимает криптовалютные платежи

Роскошный отель в Бахрейне принимает криптовалютные платежи

Novotel Bahrain Al Dana Resort — один из самых роскошных отелей в Манаме, столице Бахрейна на Ближнем Востоке объявил, что будет принимать криптовалютные платежи за такие вещи, как проживание в номере и за другие основные продукты для отпуска.

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