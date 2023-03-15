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Оже-Альяссим отыграл у Пола шесть матчболов и впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс

Феликс Оже-Альяссим победил Томми Пола в 1/8 финала в Индиан-Уэллс – 3:6, 6:3, 7:6(6). В решающем сете канадец дважды отыграл тройной матчбол: при счете 0:40, 5:6 на своей подаче и при счете 3:6 на тай-брейке.

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