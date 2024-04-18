Ракеты вместо пушек: выход из ситуации?

Вот не знаешь порой, как правильно отреагировать на такие известия. С одной стороны, непонятная война в Красном море все еще продолжается, корабли НАТО потихоньку один за другим уползают зализывать раны и пополнять боезапас, расстрелянный по всяким «шахедам» хуситов, а в штабах вроде бы делают выводы.