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★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Ракеты вместо пушек: выход из ситуации?

Ракеты вместо пушек: выход из ситуации?

Вот не знаешь порой, как правильно отреагировать на такие известия. С одной стороны, непонятная война в Красном море все еще продолжается, корабли НАТО потихоньку один за другим уползают зализывать раны и пополнять боезапас, расстрелянный по всяким «шахедам» хуситов, а в штабах вроде бы делают выводы.

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