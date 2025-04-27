Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему мы продолжаем договариваться с террористами

Почему мы продолжаем договариваться с террористами

Игра в имитацию: 4-й год наше общество не понимает, что с нами реально воюют. А самое страшное, что не понимают этого и в высших эшелонах власти.

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