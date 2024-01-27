В российских школах появится хрестоматия, посвящённая обороне и блокаде Ленинграда

Пособие будет дополнением к существующим учебникам. Институт истории блокады разработает хрестоматию, посвящённую Ленинградской битве, вражеской осаде и героической защите города в период Великой Отечественной войны.
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