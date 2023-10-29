Кто же тут виноват: 10 малолетних гопников-мигрантов, которые били русского мальчишку, или мужчина, который его спас.

Депортировать как можно скорее, всю семью. А диаспоры тоже ликвидировать, для чего они? Пусть все едут к себе и создают что хотят.

Андрей Сапожников

Это точно, посадили на "трубопроводы" и объяснили не надо работать, будете получать деньги за газ и нефть, и на эти деньги нанимать работников из Азии, и себе останется. И "живи - не хочу" в своё удовольствие, даже размножаться не нужно. И что из этого получится, правда не досказали...