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Кто же тут виноват: 10 малолетних гопников-мигрантов, которые били русского мальчишку, или мужчина, который его спас.

Кто же тут виноват: 10 малолетних гопников-мигрантов, которые били русского мальчишку, или мужчина, который его спас.

Никогда такого не было и вот опять Дикая история в Дону. Просто хуже быть не может.

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Комментарии
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Альбина Ивченко
Депортировать как можно скорее, всю семью. А диаспоры тоже ликвидировать, для чего они? Пусть все едут к себе и создают что хотят.
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23 час.
Толик Бирюк
Всех участников драки вместе с родстенниками на выезд без вещей..
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22 час.
Андрей Сапожников
Это точно, посадили на &quot;трубопроводы&quot; и объяснили не надо работать, будете получать деньги за газ и нефть, и на эти деньги нанимать работников из Азии, и себе останется.  И &quot;живи - не хочу&quot; в своё удовольствие, даже размножаться не нужно. И что из этого получится, правда не досказали...
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14 час.

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