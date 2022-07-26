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Килинкаров: Зеленский обязательно даст команду на контрнаступление под Херсоном

Килинкаров: Зеленский обязательно даст команду на контрнаступление под Херсоном

Накануне New York Times, сообщив о подготовке ВСУ к одному из самых масштабных действий за месяцы войны – взятию Херсона, отметила, что подобный шаг потребует огромного количества войск и гораздо большего числа наступательных вооружений, чем сейчас.

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