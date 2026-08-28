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Песков: Путин и Трамп не контактировали в последнее время

Новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера о «хорошем разговоре» с российским коллегой.

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