Песков: Путин и Трамп не контактировали в последнее время

Новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера о «хорошем разговоре» с российским коллегой.
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