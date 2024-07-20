Почему Митя Фомин до сих пор не создал семью

Певец отметил, что «девушки хотят богатого любовника и не работать» Певец Митя Фомин, недавно отметивший 50-летний юбилей, поделился своими размышлениями о современных девушках и причинах, почему он до сих пор холост.
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