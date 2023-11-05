Велосипедист из Каменска-Уральского признался в убийстве школьницы

Однако позже отказался от своих показаний и заявил, что оговорил себя.В ходе расследования убийства 16-летней школьницы в Каменске-Уральском велосипедист, который изначально отрицал убийство девочки, все же признался в причастности к ее смерти.
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