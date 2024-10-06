В России раскрыли серию похищений кенгурят из зоопарков. Карлик-рецидивист хотел обменять их на обезьяну своей мечты

Страна и люди

«Лента.ру»: похититель кенгурят из зоопарков России мог действовать по заказуФото: Анастасия Шмураткина / ТАСС В конце сентября российские полицейские столкнулись с серией необычных краж — неизвестный вор охотился за детенышами кенгуру.