В России раскрыли серию похищений кенгурят из зоопарков. Карлик-рецидивист хотел обменять их на обезьяну своей мечты

«Лента.ру»: похититель кенгурят из зоопарков России мог действовать по заказуФото: Анастасия Шмураткина / ТАСС В конце сентября российские полицейские столкнулись с серией необычных краж — неизвестный вор охотился за детенышами кенгуру.
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